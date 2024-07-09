Всесвітньовідомий дизайнер опублікував знімок "Телеграфа" після удару по "Охматдиту": подробиці (фото)

Стиліст давно виступає проти російської війни в Україні

Відомий німецький дизайнер Франк Пітер Вільде, котрий щодня робить пости на підтримку України, показав знімок кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. На знімку — маленька пацієнтка лікарні "Охматдит" у Києві після російського удару.

Знімок Франк Пітер Вільде опублікував у своєму Instagram 9 липня. Саме фото постраждалої дівчинки було зроблено 8 липня, у перші години після атаки.

Німецький дизайнер підкорив мережу своїми "ліфтолуками", в яких часто використовував українські атрибути. Після ракетного удару па національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" він показав новий знімок, на якому з’явився на тлі прапора України у білій сорочці. На грудях вирізана 5-кінечна зірка, а в руках дизайнер тримав кілька фото наслідків удару. Він засудив Росію за її удар по дітях та назвав країну терористичною державою.

Серед серії знімків, які опублікував дизайнер, фото снарядів ЗСУ. На них написано "За Охматдит", і їх ЗСУ запустили у бік російських окупантів.

Нагадаємо, що вранці 8 липня Росія обстріляла Україну ракетами. Серед зруйнованих об’єктів у Києві виявилася і дитяча лікарня "Охматдит", в якій лікують ракових хворих та інші серйозні захворювання. При цьому в самій РФ заявили, що удар по лікарні — нібито справа рук ЗСУ. Влада країни-агресора в черговий раз спробувала виправдатися і заявити, що б’є "виключно по військових об’єктах".

У МВС України заявили, що завершили розбір завалів у лікарні. Всього 2 особи загинули, а ще 32 поранені, госпіталізовані з травмами 8 дітей. Удар по лікарні був завданий ракетою Х-101, у СБУ знайшли докази.

Також "Телеграф" розповідав про те, що американська актриса Аліса Мілано підтримала Україну після удару по "Охматдиту". Вона показала кадри обстрілу та постраждалих.