В "Укренерго" засмутили українців прогнозом відключень на 10 липня: новий графік

Світла не буде одночасно біля кількох черг

В Україні 10 липня графіки відключень світла будуть застосовувати протягом усієї доби. А в деяких регіонах є висока можливість відключень ще й так званих "сірих зон".

Про це повідомили у ДТЕК. А в "Укренерго" додали о котрій годині скільки черг відключатимуть.

При цьому в енергетичній компанії нагадали, що у Києві та чотирьох областях є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень протягом дня. Йдеться про Київську, Одеську, Дніпропетровську та Донецьку області.

У період з 1:00 до 6:00 та з 10:00 до 13:00 обленерго в регіонах відключатимуть дві черги відразу, а в решту годин — по три черги одночасно.

"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — сказали в "Укренерго".

Нагадаємо, що є три кольори у графіках відключень: білий означає, що світло точно буде; світло-сірий означає, що можливі відключення світла; а сірий означає зони, в яких точно не буде електроенергії у вказаний період.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львові та області змінили тижневі графіки відключень світла. У обленерго розповіли, що змінилося.