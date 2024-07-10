Прорив у війні? За яких умов Польща буде збивати російські ракети над Україною

Підписаний Зеленським і Туском документ має виважувати кожне слово і кожну кому

Україна та Польща уклали безпекову угоду: документ передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів країною-членом НАТО. Таке повідомлення 8 липня поширив Офіс президента. Серед численних двосторонніх безпекових угод, укладених Україною в останні місяці з державами-партнерами, перехоплення російських ракет союзниками видається як дійсно потужний і конкретний крок на підтримку країни.

Та чи справді Польща готова до таких радикальних заходів, адже російські ракети вже порушували повітряний простір наших західних сусідів, а у відповідь Росія отримувала велике "нічого". В цьому питанні розбирався "Телеграф".

"Можливе" перехоплення

Якщо прочитати новину на сайті Офісу президента далі гучного заголовку, то стає зрозумілим, що в рамках підписаної безпекової угоди між Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, збивати російські дрони і ракети наші сусіди не так щоб дуже зобов’язуються.

"Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі", — зазначається в офіційному повідомленні.

Фіксуємо: маємо тільки "можливість перехоплення" і не всіх ракет, а тільки тих, що випущені у напрямку Польщі. Хотілося б іншого, але вже хоч щось.

Втім, якщо звернутися до тексту оригіналу угоди, то навіть це "хоч щось" повільно розчиняється в бюрократичних формулюваннях.

"Учасники погоджуються з необхідністю продовження двостороннього діалогу та діалогів з іншими партнерами, спрямованих на вивчення обґрунтування та доцільності можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і дронів, випущених у напрямку території Польщі, дотримуючись необхідних процедур, погоджених державами та причетними організаціями", — сказано в тексті угоди.

Тобто перехоплення ракет, яке і так лише гіпотетичне, ще варто буде обговорити з партнерами і вирішити, наскільки воно доцільне і обґрунтоване. В сухому залишку маємо лише гучні заяви без конкретно зафіксованих зобов’язань.

Дипломатичний сленг

Але! Раптом всі ці "продовження двостороннього діалогу", "вивчення обґрунтування", "можливе перехоплення" — всього лише дипломатичний сленг, а насправді Польща реально готова допомогти закрити небо над частиною України, просто в офіційних документах треба було написати саме так невпевнено?

— Такі документи готують дуже ретельно, вимірюють кожне слово, кожну кому. Це дуже серйозний документ, який готують військові і всі сторони, долучені до питань безпеки. І якби не було готовності [у Польщі збивати російські ракети], то не було б навіть і таких формулювань, — запевняє "Телеграф" колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко. — Якщо в документі йдеться про те, що обидві сторони готові "розглянути питання про…" це означає, що готовність така є. Вже той факт, що про це сказано публічно, означає, що результат для нас може бути вельми позитивним.

— Це добрий намір і готовність поляків над цим працювати. Вони налаштовані на перемогу України і готові ризикувати, — додає в коментарі "Телеграфу" дипломат та експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Втім, за словами ексголови МЗС, якщо питання дійсно реалізується, то це буде прорив і перший дуже важливий елемент залучення країн-членів Альянсу до участі у війні. А такого прямого залучення, як відомо, Альянс остерігається. Однак окремі країни можуть виступати в авангарді.

— Ті країни, які на своїй шкурі історично пізнали, що таке бути під чоботом російського окупанта, вони добре знають, що треба робити якісь кроки, щоб ми разом перемогли. Якщо перша така ластівка буде успішною, то вона відкриє перспективу, а там далі і інші країни підтягнуться, — зазначає Огризко.

Тим не менш, ігнорувати головного донора Альянсу — США, Польща все ж не зможе.

— Складність питання в тому, що Польща не може самостійно прийняти таке рішення, адже вона є членом НАТО і фактично позиція Вашингтона може обмежувати інших членів Альянсу. Мовляв, НАТО не є стороною конфлікту. Хоча це дурниця, що Альянс не може збивати російські ракети. Ракети не є пілотованими, там нема російських військових і це не буде означати безпосереднього зіткнення з РФ. Тим паче, ми бачили, як США і країни регіону допомогли відбити іранську атаку на Ізраїль. Так, Ізраїль найбільший партнер поза НАТО, але ж він не член Альянсу. США не хочуть воювати з Іраном, але ж вони прийняли рішення допомогти Ізраїлю.

Припустимо, Польща буде збивати ракеті, але ж протиракетні засоби доволі дорого коштують. Відповідно, полякам потрібна буде або компенсація, або щоб США безкоштовно надавали боєкомплект, — резюмує Хара.

В самих же Штатах українсько-польський безпековий договір поки коментують обережно. Так, речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що у нього нема інформації щодо зміни в політиці США чи НАТО, однак кожен член Альянсу має право обговорити питання змін в політиці НАТО з іншими країнами-членами.

"Цього тижня відбудеться саміт, і я впевнений, що це можна обговорити", — зазначив Міллер.

На що здатна Польща

Та окрім політичних перепон є і суто технічний бік питання. Чи здатна польська система ППО перехоплювати російські ракети в небі України?

За словами військового експерта Михайла Жирохова, це цілком реально.

— Польські Patriot розгорнуті на кордоні, тому чисто технічно збивати ракети над Львівською областю взагалі нема жодних проблем. Так, потрібна буде якась інтеграція з нашою системою ППО, адже польська система може працювати по власних радіолокаційних станціях, але знову ж таки, технічних проблем нема. Крім того, польські F-16 мають більше можливостей, аніж наші МіГ-29 чи Су-27. Збивати з F-16 Х-101 чи якусь іншу ракету повітряного базування, це взагалі буде просто тир для польських винищувачів. Це полігонні умови, — пояснив "Телеграфу" Жирохов.

На думку експерта, польська система ППО могла б закрити захід України. Далі — ні.

Однак, за словами колишнього речника Повітряних сил України Юрія Ігната, можливості Польщі в небі над Україною дещо перебільшені.

— Якщо це комплекс Patriot, то він стріляє на 150 кілометрів. І це в ідеальних умовах і не на кордоні, де відносно гірська місцевість. Але коли ракети йдуть низько, виявити їх дуже складно. Якщо вони дадуть свої комплекси у Львівську чи Волинську область — не питання, можна збивати. А вони це зроблять? Зі своєї території вони нічого не зроблять, адже ракета збивається дуже близько, а дальність комплексів обмежена, — пояснив "Телеграфу" Ігнат.

Що ж стосується польської авіації, тих самих F-16, то з території Польщі вони так само будуть не надто ефективними.

— F-16 це вже зовсім інша розмова, але знову ж таки: вони будуть залітати на територію України? Якщо не залітати, то дальність ракет така сама, як в комплексі, тобто не така вже й велика. А ще ж треба підлетіти до цілі на певну відстань, — резюмував Юрій Ігнат.

Та всі експерти видання сходяться на думці, що перш за все, треба вирішити питання в політичній площині з партнерами, а за цей час ракети РФ можуть наробити в Україні ще багато лиха.