До заступника голови податкової Києва нагрянули з обшуками: що відомо про Дмитра Нефьодова

У чомусь підозрюють в.о. заступника голови столичної податкової наразі невідомо

СБУ окрім обшуків на митниці прийшли з візитом до заступника голови податкової Києва Дмитра Нефьодова. Він раніше відповідав за відшкодування ПДВ та акциз.

Про це повідомляє Telegram-канал ВІЙ.Ukraine. Подробиць станом на 21:20 немає.

На сайті ДПС сказано, що Дмитро Нефьодов є чиновником 4-го рангу із дев’яти існуючих в Україні, що відповідає званню полковника. Також у цьому каналі раніше розповідали про стрімке кар’єрне зростання Нефьодова.

Починав він з посади лаборанта кабінету інформатики у "Луганській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Бейт Менахем", а пізніше був касовиком у Луганській області. Пізніше він "стрибав" з посади головного інспектора на посаду керівника управління області та назад. Проте стрімке зростання починається після призначення у 2022 році головним державним інспектором відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління адміністрування ПДВ Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС. На цій посаді він пробув до 2023 року. Очолювала її Тетяна Гречана, яка, як стверджують у мережі, та керує призначеннями Дмитра Нефьодова.

У 2024 році був призначений на посаду головного державного інспектора відділу погашення боргу за фізичними особами та фізичними особами – підприємцями управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у м. Києві.

Наступна його посада – начальник управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Вінницькій області, а вже після – в.о. заступника ГУ ДПС Києва (з перспективою стати головою ГУ ДПС міста).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до Кирила Тимошенко прийшли з обшуками. Колишній заступник голови ОП пояснив, у чому причина.