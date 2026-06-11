Епоха телевізорів у вітальні закінчується: що витісняє екрани з головної кімнати у 2026 році

Пріоритети дизайнерів та господарів квартир змінилися

У 2026 році звична концепція інтер’єру, де центром кімнати був величезний телевізор, остаточно відходить у минуле. У світі набирає популярності тренд багатофункціональних просторів.

Про це пише Ok Diario. Як зазначається у матеріалі, довгі роки дивани та крісла у вітальні розставлялися з однією метою – дивитися на екран. Сьогодні пріоритети змінились. Вітальня перестала бути ізольованою кімнатою для пасивного відпочинку та об’єдналася з кухнею та їдальнею в єдиний, динамічний простір.

Замість громіздких чорних панелей, які у вимкненому стані псують інтер’єр, європейці масово переходять на проекційні системи.

Переваги:

Стіна-екран: Головну стіну залишають абсолютно порожньою та фарбують у білий колір.

Головну стіну залишають абсолютно порожньою та фарбують у білий колір. Прихований монтаж: Компактні ультракороткофокусні проектори ховають у стельові ніші, полиці або моторизовані системи.

Компактні ультракороткофокусні проектори ховають у стельові ніші, полиці або моторизовані системи. Ефект кінотеатру: Приглушується світло, зображення розгортається прямо на стіні, а після перегляду кімната миттєво повертається до свого природного естетичного вигляду без "мертвого" пластику на стіні.

При цьому відмова від телевізора лише частина глобального тренду на візуальну легкість. Сучасні квартири (особливо невеликі, де важливий кожен метр) зонують без глухих стін та перегородок. Поки один член сім’ї готує вечерю, інший може працювати за столом, а третій відпочивати, не втрачаючи контакту один з одним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звичайна черепиця поступово відходить у минуле.