Не припустіться помилки: як правильно звертатися по батькові до дітей Георгія українською

Інколи навіть у документах пишуть неправильно

Інтерес до української мови зростає з кожним місяцем і це чудово. Проте досі часто люди припускаються прикрих помилок, навіть у формуванні по батькові, складнощі виникають зокрема з іменем Георгій.

І хоч це ім’я не входить у десятку найбільш поширених в Україні, проте кожній грамотній людині варто знати, як саме треба звертатися до дітей Георгія в офіційному мовленні. У цьому питанні розібрався "Телеграф".

Як утворити по батькові від імені Георгій

Це чоловіче ім'я має багато альтернатив у інших мовах. Наприклад, Жорж у французів, Джордж у британців чи Єжи у поляків.

Ім’я Георгій має грецьке походження. Воно перекладається як "землероб".

Правильний варіант по батькові для чоловіків буде такий — Георгійович. До доньки Георгія треба буде звертатися, додаючи до імені Георгіївна.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як правильно звертатись до чоловіків за правилами української мови та як потрібно формулювати по батькові. Наприклад, як звертатись до Богдана.

Через великий вплив російської мови українці часто плутаються, коли треба звернутись офіційно до сина чи доньки Іллі. По батькові часто кажуть неправильно.

Вам може бути цікаво, як правильно подякувати українською. Часто люди припускаються прикрої помилки.