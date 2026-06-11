Жарти, які зрозуміють всі: свіжа добірка анекдотів про "АТБ"

Україні продовжують жартувати про візити до супермаркету

Для багатьох українців похід до "АТБ" за продуктами давно перетворився на справжнє випробування сили волі. Адже зайти за хлібом і не купити купу інших смаколиків вдається далеко не всім. Ба більше, у соцмережах регулярно з’являються смішні меми та анекдоти про найвідомішу мережу супермаркетів країни. "Телеграф" зібрав кращі з них.

Жарти, які можуть підняти настрій навіть після великого чека на касі:

— За чим ти ходив в "АТБ"?

— Уже не пам'ятаю, але щось важливе точно забув купити.

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Дружина відправила чоловіка в магазин із запискою:

"Хліб, молоко, яйця".

Повернувся з чотирма пакетами.

— Це що?

— Акції.

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— Як зрозуміти, що ти дорослий?

— Коли радієш не вихідним, а знижці на каву.

"АТБ" тренує силу волі та виховує стриманість:

— У мене сильна сила волі.

— Перевіряв?

— Так. Учора в "АТБ" пройшов повз усі акції.

— І що купив?

— Валер'янку.

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План:

Купити хліб — 30 грн.

Реальність:

Хліб — 30 грн.

Усе інше — 870 грн.

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Найшвидший спосіб дізнатися, що ти голодний:

Зайти в "АТБ" після роботи.

Народна мудрість про "АТБ":

Справжній оптиміст — це людина, яка бере в "АТБ" маленький кошик і вірить, що цього вистачить.

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Доросле життя — це коли акційний сир приносить більше радості, ніж п'ятнична вечірка.

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— Тату, а що таке стратегічний запас?

— Це коли в "АТБ" була хороша акція.

І наостанок пам’ятайте:

— Що найважче в поході до АТБ?

— Згадати вдома, за чим ти туди йшов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як економити в "АТБ" по максимуму. Дізнайтеся прості лайфхаки для покупців.