Жарти, які зрозуміють всі: свіжа добірка анекдотів про "АТБ"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Україні продовжують жартувати про візити до супермаркету
Для багатьох українців похід до "АТБ" за продуктами давно перетворився на справжнє випробування сили волі. Адже зайти за хлібом і не купити купу інших смаколиків вдається далеко не всім. Ба більше, у соцмережах регулярно з’являються смішні меми та анекдоти про найвідомішу мережу супермаркетів країни. "Телеграф" зібрав кращі з них.
Жарти, які можуть підняти настрій навіть після великого чека на касі:
— За чим ти ходив в "АТБ"?
— Уже не пам'ятаю, але щось важливе точно забув купити.
***
Дружина відправила чоловіка в магазин із запискою:
"Хліб, молоко, яйця".
Повернувся з чотирма пакетами.
— Це що?
— Акції.
***
— Як зрозуміти, що ти дорослий?
— Коли радієш не вихідним, а знижці на каву.
"АТБ" тренує силу волі та виховує стриманість:
— У мене сильна сила волі.
— Перевіряв?
— Так. Учора в "АТБ" пройшов повз усі акції.
— І що купив?
— Валер'янку.
***
План:
Купити хліб — 30 грн.
Реальність:
Хліб — 30 грн.
Усе інше — 870 грн.
***
Найшвидший спосіб дізнатися, що ти голодний:
Зайти в "АТБ" після роботи.
Народна мудрість про "АТБ":
Справжній оптиміст — це людина, яка бере в "АТБ" маленький кошик і вірить, що цього вистачить.
***
Доросле життя — це коли акційний сир приносить більше радості, ніж п'ятнична вечірка.
***
— Тату, а що таке стратегічний запас?
— Це коли в "АТБ" була хороша акція.
І наостанок пам’ятайте:
— Що найважче в поході до АТБ?
— Згадати вдома, за чим ти туди йшов.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як економити в "АТБ" по максимуму. Дізнайтеся прості лайфхаки для покупців.