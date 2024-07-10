В НАТО против, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной

В Польше боятся эскалации конфликта и не хотят портить отношения с союзниками

После того как Польша согласилась сбивать ракеты, летящие на запад Украины, появился нюанс. Это невозможно делать без одобрения всех членов НАТО, а между странами-членами Альянса нет единого мнения в этом вопросе.

Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на саммите НАТО в Вашингтоне, передает "Польское радио". Но он добавил, что ракеты над польской территорией — это другая ситуация.

Польский министр напомнил, что Украина давно просит союзников из НАТО сбивать российские ракеты, которые летят в западном направлении. Но принимать это решение власти Польши не могут самостоятельно. Но при этом, на данный момент, консенсуса в НАТО насчет этого вопроса нет. Владислав Косиняк-Камыш также указал на позицию Белого дома и подчеркнул, что Польша не хочет эскалации конфликта.

"Конечно, существуют другие процедуры по ракетам на территории республики. Тогда это наше решение", — заявил он.

Ранее представитель Госдепа США Мэтью Миллер отметил, что сбивание российских ракет, которые летят в сторону Запада, одна из потенциальных тем для обсуждения на саммите НАТО в Вашингтоне.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что накануне Украина и Польша подписали соглашение безопасности, в рамках которого шла речь и о сбивании союзниками российских ракет над западом нашей страны.