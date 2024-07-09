Вчителі можуть залишитись без відстрочки: адвокат розповів, кого можуть мобілізувати

Закон чітко встановлює правила

В Україні вчителі мають право на відстрочку від призову до лав Збройних сил України. Проте за певних обставин їх можуть мобілізувати.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив адвокат Олег Лук'янчиков. Він нагадав, що відстрочка для вчителів передбачена ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Юрист наголосив, що для отримання відстрочки необхідно відповідати певним критеріям. Зокрема, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники різних освітніх закладів повинні працювати у навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Водночас, за його словами, вчителі, які працюють на пів ставки, не можуть отримати відстрочку через педагогічну діяльність. Крім того, адвокат зазначив, відстрочка для технічного педагогічного персоналу взагалі не передбачена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що було озвучено перелік осіб, які втратять право на відстрочку від мобілізації вже у липні поточного року. Також ми повідомляли, які документи потрібно додавати до заяви про оформлення відстрочки – оригінали чи нотаріально засвідчені копії.