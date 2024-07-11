Штраф, арешт рахунків чи в’язниця: яке покарання загрожує за ігнор повістки після 16 липня

До військовослужбовця може застосовуватися також кримінальна відповідальність

В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію населення. Відповідно, після 16 липня зміняться вимоги до повісток та відповідальність за неявку військовослужбовців. Зокрема до людини можуть бути застосовані різні способи покарання.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Повістки після 16 липня вручатиме за новими правилами — як іде мобілізація в Україні".

Зазначається, що на повістці мають бути зазначені особисті дані військовозобов’язаного. Крім того, сам документ має бути надісланий з дотриманням певних правил.

Якщо ж повістка виписана правильно, а військовозобов’язаний не з’явився і до 17 липня не оновив свої дані до ТЦК, його чекатиме штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Якщо ж особа не сплатила штраф, можуть бути арештовані банківські рахунки та майно. Також військовозобов’язаний може втратити право на керування автомобілем.

А за неявку по повістці, за якою мобілізують до ЗСУ, може бути кримінальне покарання. Військовозобов’язаного можуть притягнути до відповідальності терміном від 3 до 5 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядатиме повістка після 16 липня. Тепер її неможливо буде підробити. Також ми писали, чим загрожує відмова від повістки. Підставою для винесення ухвали про скоєння правопорушення є відповідний акт.