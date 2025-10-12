Росія вдарила по енергетиці: хто залишився без води та світла
Внаслідок атаки частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури
Після нічних обстрілів 12 жовтня одразу кілька міст залишилися без світла та води. Також відбулися зміни і у русі приміських поїздів.
Що потрібно знати:
- У Білгороді-Дністровському після вибухів проблеми з водопостачанням та світлом
- Орієнтовний час відновлення подачі води на Одещині у мережі водопостачання — 12:30
- На Донеччині росіяни прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі
Одеська область
Як повідомили у Білгород-Дністровській міській раді, у деяких районах відбулися проблеми з водопостачанням, а також відключення світла.
"Внаслідок ворожої атаки БПЛА на місто у ніч на 12 жовтня 2025 року частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Наразі працівники комунальних підприємств міста та фахівці компанії "ДТЕК" проводять ремонтно-відновлювальні роботи.
Орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання – 12:30.
Донецька область
Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що в області росіяни прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі.
"Донецька область знеструмлена в результаті ворожих обстрілів… Фахівці вже розпочали ремонт і роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Однак остаточні обсяги збитків і строки відновлення ще доведеться встановити", — пише він.
Крім того, в Донецькій області в найближчу добу не курсуватимуть наступні рейси:
- №6602 Слов’янськ — Райгородок,
- №6603 Райгородок — Слов’янськ,
- №6705 Слов’янськ — Краматорськ,
- №6706 Краматорськ — Слов’янськ,
Як повідомляє РБК-Україна, зараз готують резервні тепловози для рейсів:
- №6809 Близнюки — Словʼянськ,
- №6711 Якзикове — Словʼянськ,
- №6811 Словʼянськ — Краматорськ,
- №6812 Краматорськ — Лозова.
Затримки поїздів:
- Потяг №6711 Мовне — Слов’янськ вирушає із затримкою 1,5 години зі станції Гусарівка,
- Потяг №6809 Близнюки – Слов’янськ – із затримкою 2 години зі станції Дубове.
