Ситуація буде покращуватися: в Укренерго розповіли, коли перестануть вимикати світло

Українців закликали трохи потерпіти

В Україні тривають погодинні відключення електропостачання. Проте ситуація в енергосистемі країни поступово почне покращуватись наприкінці липня.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, ситуація не покращиться за один день.

"Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі – ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували", — наголосив Кудрицький.

Водночас голова правління "Укренерго" зазначив, що в серпні ситуація буде ще трохи кращою. А у вересні-жовтні, за його словами, є непогані шанси уникати відключень.

"Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – заявив Кудрицький.

Нагадаємо, Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Вже відома низка областей, до яких буде пильна увага під час перевірки.