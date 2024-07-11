Ситуация будет улучшаться: в Укрэнерго рассказали, когда перестанут выключать свет

Украинцев призывали немного потерпеть

В Украине продолжаются почасовые отключения электроснабжения. Однако ситуация в энергосистеме страны постепенно начнет улучшаться в конце июля.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, ситуация не улучшится за один день.

"Когда жара спадет (мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также будет вскоре определенное увеличение доступной нам генерации в энергосистеме – ситуация начнет улучшаться. Она не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд по улучшению с конца июля, как мы и прогнозировали", — подчеркнул Кудрицкий.

В то же время председатель правления "Укрэнерго" отметил, что в августе ситуация будет еще немного лучше. А в сентябре-октябре, по его словам, есть неплохие шансы избезать отключений.

"По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как мы имеем в июле. То есть нужно еще определенное время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – заявил Кудрицкий.

Напомним, Госэнергонадзор углубленно проверит применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Уже известен ряд областей, к которым будет пристальное внимание при проверке.