Відключення світла 12 липня: яким областям не пощастить найбільше

Обленерго будуть застосовувати відразу кілька черг одночасно

У п’ятницю, 12 липня, в Україні продовжать діяти графіки відключення світла. Обмеження споживання електроенергії будуть протягом доби.

Про це повідомили в "Укренерго". У вечірній час відключатимуть одразу чотири черги.

"З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В решту годин будуть задіяні три черги", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК тим часом додали, що у Києві, а також Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень протягом доби.

Зазначимо, що графіки мають три категорії: світло є (позначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (позначено світло-сірим). Споживачі поділені на шість груп, які по черзі відключають світло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, коли в Україні покращиться ситуація з відключеннями світла. За його словами, однією із причин стане спад спеки.