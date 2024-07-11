Аномальна спека затримується: де в Україні вона буде найменшою

У деяких регіонах все одно буде дуже спекотно

В останні дні в Україні утримується аномальна спека, а у деяких регіонах температура повітря вже підіймалася вище +40 градусів. Проте така погода не поспішає покидати нашу країну.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у матеріалі: "В Україну йде спека 42 градуси, але деяким регіонам пощастить".

За його словами, у другій декаді місяця продовжиться період сильної спеки. Синоптик наголосив, що це особливо відчуватиметься у центральних, південних та східних областях.

Водночас Кібальчич зазначив, що традиційно більш комфортні погодні умови будуть складатися у західних регіонах України. За його прогнозом, тут спекотна погода триватиме недовго і періодично проходитимуть короткочасні грозові дощі, часом у супроводі шквалів та граду. Але все одно середня температура збережеться стабільно вищою за норму, підкреслив синоптик.

Нагадаємо, народний синоптик з Волині Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів, на яку погоду чекати: "Нетипове літо-2024 на тлі погодних рекордів: народний синоптик дав докладний прогноз".