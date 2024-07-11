Спека диктує свої умови: у Держпраці розповіли, скільки має тривати робочий день у жару

Робота при температурі + 37°C за показниками мікроклімату вважається екстремальною

В Україні продовжує триматися спекотна погода, яка, зокрема, призвела і до запровадження жорстких графіків відключень світла. Разом з тим, у Державній службі України з питань праці нагадують, якою має бути тривалість робочого дня у таку спеку.

Про це написала народна депутатка України Галина Третякова. Допис зробила у своєму акаунті у Facebook.

"Верхньою межею температури на робочих місцях є температура +28ºС. Так, сумарна тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну", — написала депутатка.

При цьому, згідно з нормами Держпраці, якщо робота здійснюється на вулиці, і за температури зовнішнього повітря + 35°C і вище тривалість періодів безпечної роботи має становити 15-20 хвилин із подальшим відпочинком не менше 10 хвилин в охолоджуваних приміщеннях.

Робота за температури зовнішнього повітря понад + 37°C за показниками мікроклімату є небезпечною. В такому разі не рекомендується проводити роботи на відкритому повітрі. Роботодавцям слід змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий і вечірній час.

До слова, у четвер, 11 липня у Дніпрі було аномально спекотно: місцеві смажили яйця та камінні, а автівки перетворилися на духові шафи.