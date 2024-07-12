Напружений, нетерплячий, невиспаний: як війна в Україні змінила Зеленського

Разючі зміни помітили старі знайомі, підлеглі та іноземні політики

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно зізнався у бажанні вбити Путіна, дуже сильно змінився за час президентства та повномасштабної війни. За ці роки він з політичного новачка перетворився у вимогливого, різкого лідера, який не боїться наполягати на своєму та різко звертатись до партнерів з НАТО.

Про те, як змінювався Зеленський, написало агентство Reuters, поспілкувавшись з оточенням президента та деякими західними політиками. Матеріал про голову української держави починається такими словами: "Напружений. Нетерплячий. Позбавлений сну (невиспаний)".

Це зовсім не схоже на того Зеленського, який був лідером "Кварталу 95", учасником "Танців з зірками" та декількох комедійних шоу. Війна його загартувала та змінила.

"Загартований війною Зеленський, який закликав західних лідерів до дій на саміті НАТО у Вашингтоні останніми днями, — цей світ далекий від політичного новачка, який став президентом, не кажучи вже про телевізійного коміка", — пише Reuters.

Зеленський до війни

У 2019 році на пост президента України балотувався "гладко вибритий юнак". Присягу він складав у стильному костюмі, який облягав його худу фігуру.

Тоді Зеленський мріяв зробити з України країну з ліберальною економікою. Про це він розповів Reuters в інтерв’ю до п’ятиріччя з дня інавгурації.

"Все, що я хотів п’ять років тому, — це дуже ліберальна країна з ліберальною економікою", — розповідав Зеленський.

Як виглядає президент України зараз

За два з половиною роки повномасштабної війни Володимир Олександрович дуже постарішав. Він став більш масивним, задумливим, втомленим. По зовнішньому вигляду Зеленського видно, що у нього є проблеми зі сном. На це вказують темні кола під очима.

Стильні костюми він змінив на воєнізовану форму. Зеленський з’являється на публіці у простому одязі кольору хакі. Замість виголеного підборіддя — щетина.

У Зеленського є проблеми зі сном

Президент не висипається. Це підтверджує колишній міністр оборони Олексій Рєзніков. Він зазначив, що Зеленський часто бере з собою сумку зі змінним одягом та зубною щіткою.

Голова держави останні роки живе у "безсонному режимі". Він спить лише по декілька годин на добу.

"Це повсякденне життя президента — розбитий сон. Це консультації вночі і звернення до парламентів, сенатів… незалежно від часу. Він перебуває в режимі стресу 24 години на добу, сім днів на тиждень — це нескінченний марафон", — цитує Reuters Рєзнікова.

Напружений і нетерплячий

Неназваний співрозмовник розповів журналістам, що президент України став більш жорстким у спілкуванні з підлеглими. Він нетерпимий до помилок. Зеленський може виставити за двері підлеглого, якщо він погано підготував звіт.

За словами анонімного співрозмовника, президент звільнив своїх помічників на початку 2024 року. Нібито вони не впорались, розробляючи інформаційну кампанію.

Попри це, оточення Зеленського вражене його психологічною стійкістю. А Рєзніков називає величезною силою пам’ять президента. Він зазначив, що саме вона допомогла йому швидко оволодіти англійською мовою, що вкрай важливо для спілкування з іноземними партнерами.

Щоправда, до останніх у Зеленського є багато запитань. Він розчарований у деяких союзниках.

Постійний стрес все ж таки впливає на психологічний стан Володимира Олександровича. Оточення вказує що він став більш схильним до параної, а через це — жорстким.

Зеленський розчарований у партнерах

З початку повномасштабної війни президент просуває меседж про те, що Захід повинен зробити ще більше для допомоги Україні. Зеленський розчарований у діях певних партнерів. Він не боїться критикувати НАТО. Наприклад, він назвав "абсурдним" те, що Україна досі не отримала графік приєднання до Альянсу.

Конгресмен США Майкл Маккол бачить у Зеленському надихаючого лідера воєнного часу. Він згадав, як президент відмовився евакуюватись під час вторгнення Росії, та розповів, наскільки він може бути "серйозним".

"Зеленський завжди серйозний, доходить до суті. Я пам'ятаю зустріч з ним і його генералами, і вони дали мені список потрібної зброї", — сказав Маккол.

Про наполегливість українського президента говорить і неназваний європейський чиновник. Він зазначив, що Зеленський може 15 разів повторювати, що потрібно Україні. Він стоїть на своєму і не "відпускає" цю тему, каже співрозмовник.

Від "гравця на піаніно" до полководця

Якщо перші роки президентства Зеленського вважали гумористом і часто йому пригадували його кар’єру у шоубізі, зокрема "гру на піаніно без рук", то тепер у ньому все більше людей бачить полководця. Жарти залишились у минулому, вважає виконавчий директор київського КМІСу Антон Грушецький.

"Вони бачать у ньому полководця, і всі жарти з минулого люди залишають у минулому", — вважає Грушецький.

Що стосується довіри до Зеленського, то після початку повномасштабного вторгнення вона була на рівні 90%. Проте з часом показник погіршився. На це впливає багато факторів. Зараз показник довіри знаходиться приблизно на рівні 60%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден серйозно помилився, коли представляв Зеленського. Він чомусь згадав про російського диктатора Путіна.