Напряженный, нетерпеливый, невыспавшийся: как война в Украине изменила Зеленского

Поразительные изменения заметили старые знакомые, подчиненные и иностранные политики

Президент Украины Владимир Зеленский, недавно признавшийся в желании убить Путина, очень сильно изменился за время президентства и полномасштабной войны. За эти годы он из политического новичка превратился в требовательного, резкого лидера, не боящегося настаивать на своем и резко обращаться к партнерам из НАТО.

О том, как менялся Зеленский, написало агентство Reuters, пообщавшись с окружением президента и некоторыми западными политиками. Материал о главе украинского государства начинается следующими словами: "Напряженный. Нетерпеливый. Лишенный сна (невыспавшийся)".

Это совсем не похоже на того Зеленского, который был лидером "Квартала 95", участником "Танцев со звездами" и нескольких комедийных шоу. Война его закалила и изменила.

"Закаленный войной Зеленский, призвавший западных лидеров к действиям на саммите НАТО в Вашингтоне в последние дни, — этот мир далек от политического новичка, ставшего президентом, не говоря уже о телевизионном комике", — пишет Reuters.

Зеленский до войны

В 2019 году на пост президента Украины баллотировался "гладко выбритый юноша". Присягу он давал в стильном костюме, который облегал его худую фигуру.

Тогда Зеленский мечтал сделать из Украины страну с либеральной экономикой. Об этом он рассказал Reuters в интервью к пятилетию со дня инаугурации.

"Все, что я хотел пять лет назад — это очень либеральная страна с либеральной экономикой", — рассказывал Зеленский.

Как выглядит президент Украины сейчас

За два с половиной года полномасштабной войны Владимир Александрович очень состарился. Он стал более массивным, задумчивым, уставшим. По внешнему виду Зеленского видно, что у него проблемы со сном. На это указывают темные круги под глазами.

Стильные костюмы он сменил военизированной формой. Зеленский появляется на публике в простой одежде цвета хаки. Вместо выбритого подбородка — щетина.

У Зеленского есть проблемы со сном

Президент не высыпается. Это подтверждает бывший министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что Зеленский часто берет с собой сумку с сменной одеждой и зубной щеткой.

Глава государства в последние годы живет в "бессонном режиме". Он спит всего по несколько часов в сутки.

"Эта повседневная жизнь президента — разбитый сон. Это консультации ночью и обращение в парламенты, сенаты… независимо от времени. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю — это бесконечный марафон", — цитирует Reuters Резникова.

Напряженный и нетерпеливый

Неназванный собеседник рассказал журналистам, что президент Украины стал более жестким в общении с подчиненными. Он нетерпим к ошибкам. Зеленский может выставить за дверь подчиненного, если он плохо подготовил отчет.

По словам анонимного собеседника, президент уволил своих помощников в начале 2024 года. Вроде бы они не справились, разрабатывая информационную кампанию.

Несмотря на это, окружение Зеленского потрясено его психологической стойкостью. А Резников называет огромной силой память президента. Он отметил, что именно она помогла ему быстро овладеть английским, что крайне важно для общения с иностранными партнерами.

Правда, к последним у Зеленского много вопросов. Он разочарован в некоторых союзниках.

Постоянный стресс все же оказывает влияние на психологическое состояние Владимира Александровича. Окружение указывает, что он стал более склонным к паранойе, а поэтому жестким.

Зеленский разочарован в партнерах

С начала полномасштабной войны президент продвигает месседж о том, что Запад должен сделать еще больше для помощи Украине. Зеленский разочарован в действиях некоторых партнеров. Он не опасается критиковать НАТО. К примеру, он назвал "абсурдным" то, что Украина до сих пор не получила график присоединения к Альянсу.

Конгрессмен США Майкл Маккол видит в Зеленском вдохновляющего лидера военного времени. Он вспомнил, как президент отказался эвакуироваться во время вторжения России и рассказал, насколько он может быть "серьезным".

"Зеленский всегда серьезный, доходит до сути. Я помню встречу с ним и его генералами, и они дали мне список нужного оружия", — сказал Маккол.

О настойчивости украинского президента говорит и неназванный европейский чиновник. Он отметил, что Зеленский может 15 раз повторять, что нужно Украине. Он стоит на своем и не отпускает эту тему, говорит собеседник.

От "игрока на пианино" до полководца

Если первые годы президентства Зеленского считали юмористом и часто ему вспоминали его карьеру в шоубизе, в частности, "игру на пианино без рук", то теперь в нем все больше людей видит полководца. Шутки остались в прошлом, считает исполнительный директор киевского КМИСа Антон Грушецкий.

"Они видят в нем полководца, и все шутки из прошлого люди оставляют в прошлом", — считает Грушецкий.

Что касается доверия к Зеленскому, то после начала полномасштабного вторжения оно было на уровне 90%. Однако со временем показатель ухудшился. На это влияют многие факторы. В настоящее время показатель доверия находится примерно на уровне 60%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Байден серьезно ошибся, когда представлял Зеленского. Он почему-то вспомнил российского диктатора Путина.