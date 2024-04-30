"Будемо в НАТО": Зеленський чітко пояснив, коли Україна вступить до Альянсу

Вступ України до НАТО зараз — ризик для членів Альянсу

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна не зможе стати членом НАТО до перемоги у війні проти Росії. Наразі основна увага буде приділена побудові "мосту до членства" Києва тоді, коли дозволять умови.

Про це сказав Зеленський під час зустрічі з генсеком Альянсу з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО. Він наголосив, що Україна не буде членом Альянсу поки йде війна, адже це ризик для усіх членів.

"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це", – сказав глава держави.

Проте він наголосив, що питання вступу України до НАТО — питання більшості, і воно має політичне підґрунтя. За словами Зеленського, для цього потрібна перемога у війні проти Росії. Він також каже, що коли дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових "ніхто не буде піднімати".

Водночас президент вважає, що однією із причин війни є те, що Україна не була до цього в Альянсі.

"Ще багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а щоб в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації", – зазначив президент.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО оцінили ризик удару Росії по Альянсу. Думки країн-учасниць розійшлися.