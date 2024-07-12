"Президент України Путін": Байден оскандалився, коли запрошував Зеленського на сцену саміту НАТО (відео)

Байден скандально обмовився, але доволі швидко виправив свою помилку

Президент США Джозеф Байден обмовився, коли запрошував президента України Володимира Зеленського на сцену на саміті НАТО, де український глава держави повинен був виголосити промову. Байден випадково назвав Зеленського "президентом України Путіним".

Відео опублікувала низка світових ЗМІ. Зазначається, що Байден спочатку не дуже зрозумів, що він обмовився – у кінці власної промови він вирішив запросити для виступу Зеленського, але щось пішло не так.

"Тепер я хочу передати слово президенту України, який має стільки ж сміливості, як і завзяття. Пані та панове, президент Путін", – сказав він, показуючи на Зеленського.

Втім, Байден, як тільки зрозумів, що саме він сказав, доволі швидко виправив помилку. Американський президент із сумом сказав, що його обмовка – це наслідки війни в Україні, оскільки усі думки присутніх зараз зайняті тим, як протистояти російському диктатору. Після цього Байден знову запросив Зеленського, вже як належить. Український президент відреагував на обмовку лідера США гідно – не тільки не став акцентувати на цьому, але й пожартував "Я краще [Путіна]", виходячи до мікрофона.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі побоювань, що у США вибори може виграти кандидат республіканців Дональд Трамп, у країнах НАТО з’явився ще один привід. Цього разу прозвучали припущення про те, що президент Джо Байден у разі перемоги може просто не дожити до кінця нової каденції.

Також, як повідомляв "Телеграф", раніше Байден під час спілкування зі співробітниками передвиборчої кампанії та зустрічей із законодавцями та губернаторами-демократами підтвердив готовність продовжувати передвиборчі перегони. Він попросив своїх прихильників "вкласти дещо доларів", щоб допомогти перемогти його суперника від республіканців Дональда Трампа.