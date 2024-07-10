Зеленський емоційно розповів про бажання вбити Путіна (відео)

Він не стримав емоцій, говорячи про удар РФ по "Охматдиту"

Під час свого виступу у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні 10 липня, президент України Володимир Зеленський розповів, що відчуває, коли Росія завдає цинічних ударів по українських дітях — як це було під час атаки на "Охматдит". За словами глави держави, у такі моменти хочеться "вбити Путіна".

Зеленський сказав, що для нього це дуже чутливо — адже він батько та президент. Він додав, що такі жахливі атаки — це чутливо для всіх.

"Це дуже складно — втрачати людей і дітей. Ви бачите цих людей… батьків, коли їхні діти помирають. У цей момент ви хочете вбити Путіна. Він мав за ціль завдати цього удару напередодні саміту НАТО. Це був його сигнал світу, до всіх людей. Це сигнал державам НАТО всім нашим союзникам", — сказав Зеленський.

Він додав, що у такі моменти вбити Путіна хочеться "нам всім". Зеленський сказав, що йому здається, що президент Росії "щось п'є".

"Він не думає, що відбувається в Україні … Ракета летіла не на військовий об'єкт, а прямо по дитячій лікарні … І тому в мене такі емоції", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав основні тези Зеленського під час цього виступу. Зазначимо, що його звернення звучало під час візиту світових лідерів до 75-го саміту НАТО.