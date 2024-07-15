Якою буде мобілізація після 16 липня. Відповіді ТЦК на кілька важливих запитань

"Відкупитися" від армії сплатою штрафу не вийде, каже Роман Істомін

Вже через добу, 16 липня, спливають 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років. Цей строк був визначений новим законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Яке покарання очікує військовозобов’язаного у разі неявки за повісткою до ТЦК, чи можна "відкупитися" від мобілізації штрафом і чи стане військових патрулів на вулицях менше після 16 липня? Про це та інше "Телеграф" розпитував речника Полтавського ТЦК та СП майора Романа Істоміна у другій частині інтерв’ю.

*Хто повинен оновити персональні дані та яке покарання очікує тих, хто не виконає законних вимог у відведений час, яку силу має електронний військово-обліковий документ? Читайте в першій частині інтерв’ю .

Повістка поштою

— По завершенні 60 днів, відведених на уточнення персональних даних, повістка може бути надіслана поштою. Розкажіть про цю форму виклику до ТЦК детальніше.

— Це буде рекомендоване поштове відправлення з описом вкладення та повідомленням про вручення.

День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП у цьому разі є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою проживання, яку ця особа повідомила під час уточнення своїх облікових даних, або за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси, за якою вона фактично проживає.

— Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою до ТЦК, яке покарання його очікує?

— Якщо громадянин порушує правила військового обліку, на нього накладають штраф. Якщо він не сплачує штраф протягом 15 днів, ми надсилаємо постанову про адміністративне стягнення у відділ державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку. Виконавча служба здійснює примусове стягнення, але, наскільки мені відомо, вже у подвійному розмірі від суми штрафу. Також правопорушнику доведеться сплатити виконавчий збір.

Крім того, терцентр направляє запит до поліції з проханням доставити ухилянта у ТЦК. Якщо від поліції надходить відповідь, що вони не можуть цього зробити, тоді громадянину мають надіслати ще один документ — "вимогу". Це вже не рекомендація, а зобов'язання прибути до ТЦК.

Якщо ж протягом 10 днів вимога не буде виконана, то представники ТЦК вимушені звернутися до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

— Сплата штрафу не означає звільнення від призову?

— Звісно. Щобільше, за повторне правопорушення накладають інший штраф, зазвичай, більший за перший. Це залежить від рішення начальника районного ТЦК. Сплата штрафу — це не спосіб відкупитися від виконання своїх обов'язків, і адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку.

— Як виглядає процедура штрафування?

— Начальник ТЦК та СП виносить постанову про адміністративне правопорушення. Її вручають правопорушнику, він сплачує кошти на рахунок держави. Якщо відмовляється це робити, тоді матеріали передають у виконавчу службу. Виконавча служба йде в суд. Відтак правопорушнику доводиться сплачувати ще й судовий збір.

— Скажіть, після 16 липня військових патрулів на вулицях поменшає?

— Можливо, навіть побільшає. Важко сказати. Перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції. Тож до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими.

Та ніхто ж і не скасовував правил військового обліку, які існували до повномасштабної війни. Ці 60 днів, протягом яких треба було актуалізувати дані, це додатковий час, наданий кожному для того, щоб він міг оновити свої військово-облікові документи.

Хто йде сьогодні добровольцем на війну?

— Відтепер мобілізації підлягають 25-річні чоловіки. Серед них багато тих, хто не служив у армії та не має військового квитка. Якими мають бути їхні дії?

— Двадцять п’ять років — це граничний строк перебування на військовому обліку призовників. Люди, які досягли цього віку, мають з’явитися у ТЦК, здати приписне посвідчення й отримати новий військово-обліковий документ.

— А якщо приписне свідоцтво загубилося?

— За втрату або псування військово-облікового документа передбачене адміністративне стягнення. Але для цього треба довести, що це було навмисно чи з необережності. ТЦК та СП не займаються такими розслідуваннями. До того ж 2022 року українці рятувалися від російської війни та виїжджали з тимчасово окупованих територій без документів.

У будь-якому разі треба прийти в ТЦК і повідомити про втрату документа, ми оформимо новий документ, і за це нічого не буде.

— Яка ситуація із мобілізацією внутрішньо переміщених осіб?

— Багато з них приходять з документами, що посвідчують їхній теперішній статус, і просять видати нові військово-облікові документи, поставити на облік за новим місцем проживання без зняття з обліку за місцем попередньої реєстрації. Звичайно, ми розуміємо ситуацію і йдемо людям назустріч. А мобілізації ВПО підлягають на загальних засадах.

— У суспільства багато запитань до мобілізації колишніх поліціянтів. Адже вони рано виходять на пенсію, фізично підготовлені, вміють поводитися зі зброєю, проте на фронті їх практично нема.

— Чинні поліціянти не підлягають мобілізації — у них свої функції у тилу, а зведені підрозділи поліції постійно виконують завдання на передовій. А всі колишні поліціянти мають стати на військовий облік до 16 липня. Після звільнення з правоохоронних органів вони, як і всі, підлягають мобілізації.

Оскільки поліціянти не проходять військову підготовку під час служби в правоохоронних органах, їх також направляють у навчальні центри. Вміти поводитися зі зброєю і вміти вести оборонні чи наступальні дії — це дуже різні поняття. Крім того – з якою зброєю поліціянти вміють поводитися? ПМ і АКСУ? Суспільство має розуміти, що цього аж ніяк не достатньо для сучасного бою.

— Хто сьогодні йде добровольцем на війну?

— Переважно чоловіки, які завершили свої певні справи і вирішили долучитися до армії, або ті, хто досяг повноліття. Але вони в основному йдуть служити за контрактом, а не за мобілізацією, яка, по суті, є примусовим видом служби. Недавно навіть 16-річний хлопець запитував, як може приєднатися до ЗСУ. Ясна річ, ми йому відповіли, що це неможливо, законом не передбачено.

Ніхто, звісно, не забороняє призиватися за мобілізацією добровільно, але такого масового явища, як це було 2022 року, нема. Повномасштабна війна триває вже понад два роки, і хто дійсно хотів стати на захист Батьківщини, той уже давно у війську.