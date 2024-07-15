Какой будет мобилизация после 16 июля. Ответы ТЦК на несколько важных вопросов

"Откупиться" от армии уплатой штрафа не получится, говорит Роман Истомин

Уже через сутки, 16 июля, истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Этот срок был определен новым законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Какое наказание ожидает военнообязанного в случае неявки за повесткой в ТЦК, можно ли откупиться от мобилизации штрафом и станет ли военных патрулей на улицах меньше после 16 июля? Об этом и не только "Телеграф" расспрашивал спикера Полтавского ТЦК и СП майора Романа Истомина во второй части интервью.

*Кто должен обновить персональные данные и какое наказание ожидает тех, кто не выполнит законные требования в отведенное время, какую силу имеет электронный военно-учетный документ? Читайте в первой части интервью .

Повестка по почте

— По истечении 60 дней, отведенных на уточнение персональных данных, повестка может быть отправлена по почте. Расскажите об этой форме вызова в ТЦК поподробнее.

— Это будет рекомендованное почтовое отправление с описью вложения и сообщением о вручении.

День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправления повестки. Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК и СП в этом случае являются:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии гражданина по адресу проживания, который этот гражданин сообщил при уточнении своих учетных данных, или по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если этот человек не уведомил ТЦК и СП о другом адресе, по которому он фактически проживает.

— Если военнообязанный не явился по повестке в ТЦК, какое наказание его ожидает?

— Если гражданин нарушает правила военного учета, на него налагают штраф. Если он не платит штраф в течение 15 дней, мы направляем постановление об административном взыскании в отдел государственной исполнительной службы для исполнения в принудительном порядке. Исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание, но, насколько я знаю, уже в двойном размере от суммы штрафа. Также правонарушителю придется уплатить исполнительный сбор.

Кроме того, терцентр направляет запрос в полицию с просьбой доставить уклониста в ТЦК. Если от полиции поступает ответ, что они не могут этого сделать, гражданину должны прислать еще один документ — "требование". Это уже не рекомендация, а обязательство прибыть в ТЦК.

Если же в течение 10 дней требование не будет выполнено, представители ТЦК вынуждены обратиться в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

— Уплата штрафа не означает освобождения от призыва?

— Конечно. Более того, за повторное правонарушение налагают второй штраф, как правило, больше первого. Это зависит от решения начальника районного ТЦК. Уплата штрафа – это не способ откупиться от исполнения своих обязанностей, и административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга.

— Как выглядит процедура штрафования?

— Начальник ТЦК и СП выносит постановление об административном правонарушении. Ее вручают правонарушителю, он платит деньги на счет государства. Если отказывается это делать, материалы передают в исполнительную службу. Исполнительная служба идет в суд. Следовательно, правонарушителю приходится платить еще и судебный сбор.

— Скажите, после 16 июля военных патрулей на улицах станет меньше?

— Может, даже станет больше. Трудно сказать. Проверка военно-учетных документов также относится и к компетенции полиции. Поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы.

Но никто и не отменял правил воинского учета, которые существовали до полномасштабной войны. Те 60 дней, в течение которых нужно было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы он мог обновить свои военно-учетные документы.

Кто идет сегодня добровольцем на войну?

— Теперь мобилизации подлежат 25-летние мужчины. Среди них много тех, кто не служил в армии и не имеет военного билета. Какими должны быть их действия?

— Двадцать пять лет – это предельный срок пребывания на воинском учете призывников. Люди, достигшие этого возраста, должны явиться в ТЦК, сдать приписное свидетельство и получить новый военно-учетный документ.

— А если приписное свидетельство потерялось?

— За потерю или порчу военно-учетного документа предусмотрено административное взыскание. Но для этого нужно доказать, что это было намеренно или по неосторожности. ТЦК и СП не занимаются такими расследованиями. К тому же в 2022 году украинцы спасались от российской войны и выезжали с временно оккупированных территорий без документов.

В любом случае, нужно прийти в ТЦК и сообщить о потере документа, мы оформим новый документ, и за это ничего не будет.

— Какая ситуация с мобилизацией внутренне перемещенных лиц?

— Многие из них приходят с документами, удостоверяющими их нынешний статус, и просят выдать новые военно-учетные документы, поставить на учет по новому месту жительства без снятия с учета по месту предварительной регистрации. Конечно, мы понимаем ситуацию и идем людям навстречу. А мобилизации ВПЛ подлежат на общих основаниях.

— У общества много вопросов о мобилизации бывших полицейских. Ведь они рано выходят на пенсию, физически подготовленные, умеют обращаться с оружием, однако на фронте их практически нет.

— Действующие полицейские не подлежат мобилизации — у них свои функции в тылу, а сводные полицейские подразделения постоянно выполняют задачи на передовой. А все бывшие полицейские должны стать на военный учет до 16 июля. После увольнения из правоохранительных органов они, как и все, подлежат мобилизации.

Поскольку полицейские не проходят военную подготовку во время службы в правоохранительных органах, они также направляются в учебные центры. Уметь обращаться с оружием и уметь вести оборонительные или наступательные действия – это очень разные понятия. Кроме того – с каким оружием полицейские умеют обращаться? ПМ и АКСУ? Общество должно понимать, что этого совершенно недостаточно для современного боя.

— Кто сегодня идет добровольцем на войну?

— Преимущественно мужчины, которые завершили свои определенные дела и решили присоединиться к армии, или те, кто достиг совершеннолетия. Но они в основном идут служить по контракту, а не по мобилизации, которая, по сути, является принудительным видом службы. Недавно даже 16-летний парень спрашивал, как может присоединиться к ВСУ. Конечно, мы ему ответили, что это невозможно, законом не предусмотрено.

Никто, конечно, не запрещает призываться по мобилизации добровольно, но такого массового явления, как это было в 2022 году, нет. Полномасштабная война длится уже более двух лет, и те, кто действительно хотел стать на защиту Родины, тот уже давно в армии.