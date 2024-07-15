Как узнать, предоставили ли субсидию: звонить в Пенсионный фонд не нужно

Субсидию получают более 2 млн домохозяйств

Представить документы на получение субсидии в Украине можно несколькими способами. Среди них онлайн: через вебпортал Пенсионного фонда, портал "Дия" или через приложение ПФУ.

Для того чтобы узнать результат, предоставленная вам субсидия, не предоставлена или в ней отказано, нужно также обратиться к онлайн-инструментам, а не идти дополнительно в Пенсионный фонд. Для этого нужно зайти на вебпортал Пенсионного фонда в свой личный кабинет.

Он доступен после регистрации с использованием электронной цифровой подписи или авторизации через банк. В разделе "Моя субсидия" можно не только посмотреть ответ от Пенсионного фонда о предоставлении вам пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг, но и позже появится сумма расчета субсидии. Данные должны появиться через 10 дней.

Напомним, для каждого домохозяйства она рассчитывается индивидуально и зависит от количества проживающих членов, их имущественного положения и состояния членов семьи всех проживающих. Подать документы на получение субсидии можно в любой месяц.

При подаче документов в июле для части заявителей субсидия будет рассчитываться до конца неотапливаемого периода, тогда как большинство может претендовать на расчет до начала следующего неотапливаемого сезона, то есть до 30 апреля 2025 года. Среди категорий, которым может потребоваться повторное обращение перед началом отопительного сезона, люди, которым начислили субсидию на неотопительный период в размере 0 грн, ведь при начале отопительного сезона стоимость коммунальных услуг значительно вырастет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят запустить еще один вид субсидии — субсидию для внутренне перемещенных лиц на оплату аренды. Пока такая помощь правительством еще не утверждена, однако уже предварительно известно некоторые ее нюансы.