Аварійне освітлення квартири на час відключень: що це таке, як працює та скільки коштує

У будинку може бути світло навіть без електрики

В Україні продовжують діяти відключення світла. Електрики часом може не бути до 12 годин. Люди змушені сидіти в темряві та при світлі ліхтарів.

Проте технології не стоять на місці. "Телеграф" вирішив поділитися зі своїми читачами важливою знахідкою та розповісти про те, як можна якісно підсвітити свою квартиру.

Щоб світло в будинку без подачі електроенергії було нітрохи не гірше, можна встановити акумуляторні лампи в люстри та світильники. Вони є повноцінною заміною основного освітлення у ситуаціях, коли немає доступу до постійного джерела електроенергії. Без подачі електроенергії Led освітлення акумулятора працює від акумуляторів. А коли світло вдома є – живиться від мережі, як звичайна лампа.

Варто відзначити, що у цього розумного пристрою все ж таки є свої мінуси. Перші три години вона світить яскраво. Далі відбувається загасання. Світло зникає через 8 годин без заряджання.

При покупці варто звернути увагу, до якого цоколя вона підходить. Виробник зазвичай вказує на такі параметри.

Ця лампа підходить для використання у різних приміщеннях: житлових, робітників, технічних. Її можна брати із собою на природу або використовувати як аварійне джерело світла. Головне забезпечити конвекцію повітря та уникати підвищеної вологості та запиленості.

Ціна у продавців на розумні лампи приблизно однакова. За набір із трьох штук доведеться заплатити близько 650 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, які зарядні станції вибрати, і скільки вони коштують.