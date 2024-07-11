"Готуємося до всього": українцям розповіли про найгірший сценарій відключень світла

В Україні опрацьовують різні сценарії

Чотири години зі світлом вдень та чотири години зі світлом вночі — це кращий сценарій, який сьогодні може собі дозволити Україна, враховуючи складну ситуацію з енергогенерацією. Про це розповів секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Відповідну заяву він зробив під час включення в етер каналу Новини. Live. За словами Бондаренка, інші сценарії — гірші.

"Прогнози, на жаль, поки що стабільні. Це відключення, зважаючи на обсяги енергоспоживання, відключення двох-трьох черг і фактично це світло буде чотири години вдень, в кращому сценарії, чотири години вночі, в кращому сценарії", — мовив Бондаренко.

Разом з тим, за словами секретаря Київради, є новини про те, що виходять з ремонту деякі енергетичні потужності, що безумовно позитивно позначиться на графіках.

"Але поки що готуємося, насправді, до різних сценаріїв. В тому числі до найгіршого, про який нас попереджає ДТЕК, це можливість того, що світло буде загалом 4 години на добу", — сказав Бондаренко.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що ситуація в енергосистемі країни поступово почне покращуватись наприкінці липня.