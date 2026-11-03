Росія спрямувала на Ладижин десятки ракет. Чому ворог націлився на місто

Перший масований удар по місцевій ТЕС був ще восени 2022 року

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Ладижин Вінницької області зазнав масованої ракетної атаки вранці у вівторок, 3 листопада. За даними моніторингових каналів місто атакували до 30 ворожих ракет.

"Телеграф" розповідає, чому ворог може атакувати Ладижин. За роки повномасштабної війни РФ проти України місто вже не раз зазнавало ударів.

Чому Росія атакує Ладижин

Головна причина в тому, що поруч розташовано Ладижинську ТЕС (теплова електростанція). Вона постачає електроенергію центральним та південним районам України.

До початку повномасштабної війни у 2022 році Ладижинська ТЕС у Вінницькій області мала шість енергоблоків (2 блоки перебувають у консервації, 4 – працюючих, відповідно потужність станції становить 1200 МВт). Вона стоїть на річці Південний Буг.

Ладижинська ТЕС. Фото: Україна молода

Окрім спалювання вугілля, ТЕС дає й інші можливості отримання електроенергії. Її також забезпечує гідроелектростанція з встановленою потужністю 8 МВт та сонячна електростанція з встановленою потужністю 0,5 МВт.

Попередні удари ворога по Ладижину

Автор Telegram-каналу "Николаевский Ванек" пише, що попередній такий комбінований удар по Ладижину був у 2024 році.

"Тоді були Кинджали, крилаті ракети та "мопеди". Сьогодні трохи різноманітності звичайно, але ціль одна і та ж — залишити людей без тепла", — йдеться у повідомленні.

Перший масований удар по Ладижинській ТЕС ворог завдав ще у листопаді 2022 року. Тоді у Ладижині було оголошено надзвичайну ситуацію, через пошкодження теплової мережі місто залишилося без опалення.

Як розповідав "Телеграф", також РФ била по Ладижину наприкінці жовтня 2025 року. Тоді місто лишилося без води, тепла та світла. Ще один удар по Ладижинській ТЕС ворог завдав у лютому 2026, тоді без електропостачання залишилися 50 населених пунктів.