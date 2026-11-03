Енергетика, лікарні та житлові будинки. Наслідки масованого ракетного удару по Україні (фото)

Росіяни використовують крилаті та балістичні ракети, КАБи та безпілотники

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Зранку у вівторок, 3 листопада, Росія атакувала Україну ракетами. Також вночі ворог обстріляв країну балістичними ракетами, безпілотниками та КАБами, вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, у Вінницькій області.

"Телеграф" розповідає про чергову масовану атаку РФ на Україну. Основною ціллю ворога стала енергетика.

7:45 За даними моніторів, протягом ночі Росія застосувала:

4 "Циркони" по Ладижину

5 балістичних ракет KN-23 по Зеленодольську

1 квазібалістична крилата ракета "Циркон"/"Онікс" по Каневу

4 "Іскандер-М" по Дніпру і ще 2 "Іскандер-М" по Змієву

25 груп крилатих ракет Х-101 здебільшого по Ладижину та Дніпру

В Самарському районі Дніпра, окрім ТЕЦ, є влучання в житловому кварталі та по відділу поліції. Також пошкоджено лікарню. Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, на місці триває пошуково-рятувальна операція. Пʼятеро людей дістали поранень. Двоє чоловіків 80 та 81 року у тяжкому стані.

Наслідки удара по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ворог вдарив по будівлях. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Руйнування значні. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

7:15 Відбій тривоги через ракетну загрозу.

6:52 Лишилося кілька крилатих ракет, вони пролетіли Умань у бік Ладижина/Гайсина, — "Николаевский Ванек".

6:45 7 крилатих ракет падають на Ладижинську ТЕС, — моніторинги.

Рух ворожих цілей над Україною станом на 6:45 3 листопада 2026

6:35 За даними Повітряних Сил ЗСУ зафіксовано рух ворожих ракет у напрямку Дніпра (з півночі), Кривого Рогу, Кропивницького та Баштанки, при цьому групи ракет із Миколаївської та Кіровоградської областей продовжують курс на захід і північний захід (у бік Вінниччини), а з півночі на Суми прямує ударний БпЛА.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек" станом на 6:35 близько 20 крилатих ракет летять курсом на/через Умань. Можливо, вони полетять на Вінницьку область.

Наслідки ударів РФ по Україні в ніч на 3 листопада

За попередніми повідомленнями, серед основних цілей ворога об'єкти енергетичної інфраструктури. Проте в Харкові під удар потрапив медзаклад, десятки постраждалих.

Дніпро

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, росіяни завдали ударів по обʼєктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі. За даними моніторингових груп, ворог використав для удару по обласному центру п’ять балістичних ракет. На Зеленодольськ Дніпропетровської області Росія запустила чотири ракети КМ-23.

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що росіяни атакували місто балістичними ракетами та КАБами. Одне з влучань сталося по медичному закладу у Немишлянському районі. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на 6:15 кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по медзакладу збільшилася до 62 людей.

"Внаслідок влучання по медичному закладу Немишлянського району пошкоджено більше 1000 вікон в будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівок", — написав Терехов.

Вінницька область

Після 3-ї години ночі вибухи пролунали на Вінниччині. За повідомленнями моніторингів, Росія спрямувала чотири ракети "Циркон" на місто Ладижин. Офіційних даних про наслідки на момент публікації новини немає.

Нагадаємо, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нової масштабної атаки. Основними цілями, за його словами, мали стати енергетична та логістична інфраструктура.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни підготувалися до масованого удару по Україні. Серед головних цілей — об'єкти енергетики, зокрема в західних областях України.