"Якщо ми втратимо державність...": Зеленський закликав Трампа розкрити його "мирний план" по Україні

Зеленський спростував термін "глухий кут" для опису війни

Президент України Володимир Зеленський готовий вислухати мирний план Дональда Трампа, якщо такий у нього є. Однак глава держави зазначив, що ця пропозиція не має порушувати суверенітет України.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg. За його словами, Україна хоче зрозуміти, чи будемо вона в листопаді (після президентських виборів у США, де Трамп, за деякими даними, випереджає чинного американського лідера Джо Байдена — Ред.) мати потужну підтримку США чи залишиться одна.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні. Якщо будуть ризики для незалежності України, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати", — каже президент.

Зеленський також оскаржив уявлення про те, що Україна нібито програє, спростувавши термін "глухий кут" для опису війни. Він сказав, що наші Сили оборони перебувають у кращому становищі з погляду особового складу, ніж кілька місяців тому, і новий контрнаступ це питання озброєння його бригад.

"Це не глухий кут, це проблемна ситуація. Глухий кут означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є воля, а інструменти ще не прийшли", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нещодавно радники кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Вони пропонують йому у разі обрання президентом заморозити війну в Україні по лінії фронту. При цьому чутки про так звані "мирні плани", які існують у Трампа, ходять уже не вперше. Так, президент України Володимир Зеленський на початку червня розкритикував подібні плани Трампа припинити війну в Україні, змусивши Україну піти на поступки російським терористам.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп у разі перемоги на виборах має намір змусити Україну відмовитися від частини територій. У Трампа ці повідомлення назвали "фейковими новинами", але не вдавалися до конкретики щодо його реальних планів.