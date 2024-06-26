Слідство тривало п'ять років: суд виніс вирок ексначальнику одного з управлінь Генпрокуратури, деталі

Вирок ухвалила колегія суддів

До шести років позбавлення волі засудили експосадовця, якого раніше викрили на підбурюванні до надання 150 тисяч доларів хабаря колишньому директорові ДБР Роману Трубі, який запам’ятався українцям злитими аудіозаписами. Мова про Ігоря Щербину, ексначальника Головного слідчого управління Генпрокуратури.

Про вирок суду повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму Facebook. Обвинуваченого було взято під варту у залі суду.

"26 червня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок особі, яка підбурила до надання неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів США колишньому директору ДБР начебто за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР", — йдеться в повідомленні.

Вирок ухвалила колегія суддів у складі: Ігор Строгий, Леся Федорак та Віктор Маслов.

За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй на праві власності майна. Крім того, суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції.

У САП зауважили, що вирок суду набере законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Контекст

Ігор Щербина — колишній очільник Головного слідчого управління ГПУ у 2014-2015 роках. У ті часи Роман Труба працював під його керівництвом і був його заступником. У 2017-2019 рр. Труба очолював ДБР, звідки був звільнений після серії "зливів" аудіозаписів, що були зроблені в його кабінеті. У січні 2020 року стало відомо, що канадські експерти підтвердили ідентичність голосу Труби на записах.

Щодо Ігоря Щербини, то його було затримано у грудні 2019 року. Щербині висунули підозру у вимаганні 150 тисяч доларів хабаря за закриття справи Держбюро розслідувань.

Як встановило слідство, Щербина за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі директору ДБР (Роману Трубі). В обмін на гроші Щербина мав забезпечити закриття кримінального провадження, яке розслідується територіальним управлінням ДБР щодо дій згаданої компанії-забудовниці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ДБР затримало експосадовця Міноборони за незаконне збагачення. У бюро не назвали імені затриманого, проте за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Козловського.