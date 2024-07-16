Є 3 категорії: кому з військовозобов'язаних можна не оновлювати дані

Термін актуалізації даних має закінчитись 16 липня

В Україні до 16 липня потрібно оновити свої дані в ТЦК. Однак є військовозобов'язані, які можуть цього не робити.

Це стосується осіб, яких визначили непридатними до служби й ще двох 2 категорій. Про це повідомив адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, передає РБК-Україна.

Кожен військовозобов'язаний має оновити свої військово-облікові дані через ТЦК та СП, чи ЦНАПу або через електронний кабінет у застосунку Резерв+.

Крім того, це також мають зробити ті, хто має бронювання, відстрочку від мобілізації та хто нині живе за кордоном.

"Оскільки в законі прямо зазначений обов’язок для всіх громадян оновити свої дані, в такому випадку це стосується і жінок, які перебувають на військовому обліку. Наразі жінки, які мають або здобувають медичну/фармацевтичну освіту зобов'язані ставати на військовий облік у ТЦК та СП," — додав адвокат.

Отже, оновлювати свої дані повинні:

призовники віком від 17 до 25 років, які мають посвідчення про приписку;

військовозобов'язані віком від 25 до 60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

жінки медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.

Однак є ті категорії осіб, хто може цього не робити:

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у ТЦК бачать, що військовозобов'язаний оновив свої дані.