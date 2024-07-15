За кордоном і не оновили дані? Про наслідки розповіли у Міноборони

Останній строк для актуалізації персональної інформації ― 16 липня 2024 року

Українці, які знаходяться за кордоном, повинні оновити свої дані до 16 липня. Інакше їх чекає адміністративна відповідальність, тобто штраф.

Немає різниці, де знаходиться громадянин, у всіх однакові конституційні обов’язки. Про це заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла у випуску програми на YouTube-каналі "єПитання".

"Все так само ― люди зберігають свій зв’язок з державою. Вони є такими ж самими громадянами. Так і працює справедливість. Незалежно від того, де знаходиться людина, вона є громадянином України й має виконувати свої конституційні обов’язки", ― сказала Черногоренко.

Українці, які до 16 липня не оновили свої дані, мають сплатити штраф. Тих, хто знаходиться за кордоном, теж чекає таке ж покарання. Проте реалізувати це буде складніше.

"З тими, хто не оновив, така ж сама історія. Це буде адміністративний штраф. На жаль, немає такого однозначного інструменту яким чином реалізувати, тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення. Постанову має прийняти людина. Вона має сплатити штраф. Тут буде достатньо складно працювати. Подивимось як будемо з Генеральним штабом з цим справлятися", ― сказала Черногоренко.

Зазначимо, що за не оновлення даних доведеться заплатити кругленьку суму. Вона стартує від 17000 до 25500 гривень для фізичних осіб. Громадяни, які ухиляються від оновлення даних, можуть втратити єдине житло за певних умов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зміниться для жінок медиків та фармацевтів з 17 липня. У них є певні обов’язки перед державою.