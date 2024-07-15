Не оновив дані — отримаєш штраф: про яку суму йдеться

Суми чималі й можуть сягнути десятків тисяч гривень

Військовозобов'язані українці мають час до 16 липня аби оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна у ТЦК та СП, ЦНАПах або через додаток. Якщо дані не оновити — загрожує штраф, накладати його будуть не автоматично.

Як розповів директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк, якщо не оновити свої дані до 16 липня, військовозобов'язаного можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Штрафи можуть складати від 17 тисяч грн до 25 тисяч грн. Факт порушення визначають у ТЦК та СП, там же складають протокол і приймають рішення про накладання штрафу.

Наприкінці процедури оновлення за тиждень з 8 по 14 липня через застосунок "Резерв+", ТЦК та ЦНАПи оновили дані понад 995 000 громадян. Загальна кількість оновлень на 14 липня — понад 4 млн, однак багатьом громадянам ще треба оновити дані і перед ЦНАПами вишикуються черги.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що перевірити оновлення військово-облікових даних можуть поліція та представники ТЦК та СП. Про цей та інші нюанси телеграфу розповів речник Полтавського ТЦК Роман Істомін у матеріалі: