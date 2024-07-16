Снижать мобилизационный возраст нужно? Почему бизнес в Украине ждет этого как спасения

В "серой зоне" сейчас оказалась треть украинских мужчин

В Украине обсуждается возможность снижения мобилизационного возраста до 21—50 лет с нынешних 25—60. Такая вероятность имеет немало сторонников, а украинский бизнес вообще ожидает снижения мобилизационного возраста как спасения. Причина в том, что рынок труда сейчас испытывает настоящий кризис.

Детально об этом читайте в статье "Телеграфа": Снижение мобилизационного возраста до 21-50 лет. Кто его больше всего хочет и как это повлияет на зарплаты в Украине

"Людей просто нет. Трудно даже выделить категорию специалистов, которых не хватает больше всего. Всех не хватает – от грузчиков до бухгалтеров. Конечно, с "мужскими" вакансиями больше проблем. Их добавила и мобилизация. Из-за нее многие военнообязанные украинцы просто ушли в тень: работают без оформления или вообще не работают — прячутся, чтобы не получить повестку", — рассказал "Телеграфу" известный рекрутер и владелец агентства Borsch Сергей Марченко.

По его словам, в "серой зоне" сейчас оказалась треть украинских мужчин. Это сильно повлияло на легальный рынок труда.

Кроме того, многие мужчины увольняются, чтобы "не светиться" в ТЦК, рассказал глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. В результате добавилось проблем с поиском специалистов склада, водителей, IT-шников, ткачей и других специалистов.

"Если раньше на горячие вакансии, которые были в топе на Work.ua, поступало по 50—60 резюме, то на последнее наше объявление откликнулось только девять претендентов. И это на хорошую вакансию с нормальной зарплатой", – описал ситуацию он.

Именно поэтому и кадровики и работодатели с энтузиазмом восприняли идею о снижении призывного возраста. По их мнению, изменение призывного возраста приведет к тому, что мужчины станут меньше прятаться от работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как наступление россиян на Харьковщине изменило рынок труда в Украине. Рабочих вакансий в регионе стало меньше и он вышел из топ-5 лидеров рынка труда.