Наступ росіян на Харків змінив ринок праці в Україні

Середня зарплата знову зросла

Весняний наступ Росії на Харків, успішно зупинений ЗСУ, вплинув на стан ринку праці в Україні. У Харківській області поменшало робочих вакансій, тож регіон вийшов з Топ-5 лідерів ринку праці.

Про це повідомляє портал пошуку роботи Work.ua, за даними якого кількість вакансій у регіоні впала на 7%. При цьому через зростання кількості пропозицій на 5% в Івано-Франківській області цей регіон сьогодні замикає список лідерів.

Загалом кількість пропозицій на ринку праці у червні знизилася по всій Україні приблизно на 2% — до 110 992 вакансій. Роботи поменшало й у низці інших регіонів — Одеській, Київській (по -3%) та Львівській (-1%) області.

Регіони-лідери за пропозицією на ринку праці

Щодо професій, то в червні їх поменшало за такими розділами, що входять до Топ-10, як:

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 11 009, (-8% до травня);

"Сфера обслуговування" — 20 171 вакансія, (-4%);

"Робочі спеціальності, виробництво" — 18 619 (-3%);

"Медицина, фармацевтика" — 7688, (-1%);

"Бухгалтерія, аудит" — 7517, (-2%);

"Продаж, закупівля" — 13 533, (-5%);

При цьому приріст вакансій виявився дуже невеликим:

"Роздрібна торгівля" — 13 733, (+1%);

"Логістика, склад, ЗЕД" — 11 398, (+1%);

"Адміністрація, керівництво середньої ланки" — 9786, (+0,2%);

"Транспорт, автобізнес" — 9 244, (+1%).

Яких професій потребує ринок праці України

Військовий рекрутинг у Сили оборони України, що триває, призвів до зростання вакансій у категорії "Охорона, безпека", так у ЗСУ готові запропонувати здобувачам роботи 5150 вакансій.

Кількість вакансій із бронюванням від мобілізації, за даними Work.ua, склала 4692. У тому числі далекобійники із зарплатою в 60 тисяч гривень. Загалом середня заробітна плата за підсумками червня зросла ще на 500 гривень – до 20 500 гривень.