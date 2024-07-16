Платять 57 тисяч на місяць та готові бронювати співробітників: в Україні шукають водіїв на добру зарплату

Можна безкоштовно пройти навчання

В Україні пропонується чимало вакансій із можливістю бронювання від мобілізації і більшість із них також передбачають високу зарплату. Так, у Вінниці шукають кур’єра із власним авто, який зможе заробляти до 57 тисяч гривень на місяць.

Відповідну вакансію розміщено на популярному сайті пошуку співробітників. Працювати треба буде у Вінниці у компанії "Нова пошта", підходять як чоловіки, так і жінки, для військовозобов’язаних є можливість бронювання від мобілізації.

Роботодавець пропонує офіційну заробітну плату, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження. Зарплата — від 40 000 до 57 000 грн. Є можливість пройти безкоштовне навчання.

До обов’язків кур’єра входить адресна доставка або забір посилок клієнтів. Він також прийматиме від них плату та оформлюватиме супровідні документи.

Претендент на вакансію повинен мати власний автомобіль та права категорії В. Обов’язковими є також безаварійний стаж водіння на автомобілі, гарне знання міста та вільне володіння українською мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав ще про одну вакансію з бронюванням для водіїв. Зарплату пропонують від 35 000 до 65 000 грн.