Соратник Трампа проти членства України в НАТО: він розповів, як потрібно поділити нашу країну

Політика з такими поглядами розглядають на найвищу посаду у разі перемоги Трампа на виборах

Колишній посол адміністрації Дональда Трампа у Німеччині Річард Гренелл проти членства України в НАТО. Крім того, він виступає за мирний план, який дозволить "зберегти територію України", але при цьому просуває створення автономних територій у нашій країні.

Про це повідомляє Bloomberg. Політик зробив ці заяви у кулуарах Національного з’їзду Республіканської партії в Мілуокі.

Річард Гренелл не підтримує мирного плану України, який президент Володимир Зеленський просуває на всіх міжнародних зустрічах. Він запропонував свою альтернативу створити в Україні автономні регіони.

"Автономні регіони можуть означати багато для багатьох людей, але вам потрібно опрацювати ці деталі", — сказав Гренелл, не вдаючись до подробиць.

Під цими регіонами він мав на увазі території, які захоплені Росією з початку повномасштабної війни або контролюються проросійськими бойовиками з 2014 року. Гренелл вважає, що Україні не вдасться вигнати російських солдатів зі сходу та півдня країни.

На додачу до цього політик заявив, що Україну не потрібно приймати до НАТО найближчим часом. Він вважає, що Альянс не повинен розширюватися доти, доки всі його члени не досягнуть мети витрачати 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону.

"Ми повинні бути чесними у питанні про те, чи приймати нових членів у НАТО. Ми не повинні приймати нових людей до клубу, якщо нинішні члени клубу не платять свою справедливу частку", — сказав Гренелл.

Річард Гренелл неодноразово наголошував, що говорить не від імені Дональда Трампа, а висловлює власні погляди. Але наразі його розглядають як кандидата на посаду держсекретаря, якщо Трамп виграє другий президентський термін.

Нагадаємо, що на саміті НАТО, який відбувся минулого тижня, пролунала заява про те, що майбутнє України в Альянсі. Цей шлях назвали "незворотнім", але жодних чітких прогнозів чи дат запрошення вступити до НАТО не звучало. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував союзників за небажання запрошувати нашу країну до Альянсу та наголосив, що Україна довго чекати не стане.

Також "Телеграф" розповідав про те, що говорив про Україну соратник Дональда Трампа Джеймс Девід Венс. Зібрали дев’ять найскандальніших його висловлювань.