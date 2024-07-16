Штраф за неоновлення даних є незаконним? Адвокат дав чітку відповідь

Надалі працівника ТЦК можна притягнути до відповідальності

Штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію є незаконними. Надалі представників ТЦК можна буде притягнути до відповідальності.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець. Він додав, що за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

"Тому будуть ці штрафи, які на сьогодні стягуються у розмірі 17 тисяч гривень, потім передаються до виконавчої служби і вони подвоюються вдвічі, вони всі незаконні", — розповів Ростислав Кравець.

Він висловив сподівання, що надалі буде сформовано відповідну судову практику щодо скасування цих штрафів.

"Я думаю, що надалі ці дії представників центру комплектування можна розцінювати як перевищення влади та службових повноважень під час дії особливого періоду та військового стану, за що передбачено позбавлення волі на строк від восьми до 12 років для самих представників ТЦК", — додав адвокат. .

Раніше ми розповідали, що військовозобов’язані українці мають час до 16 липня, щоб оновити свої військово-облікові дані. У разі неоновлення даних загрожує штраф. Його накладатиме представник ТЦК.

У Генштабі додали, що у разі незгоди з тим чи іншим покаранням особа може звернутися до суду. Оскаржувати ухвалу про притягнення до відповідальності необхідно протягом 10 днів з моменту винесення ухвали.