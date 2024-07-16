Не оновили дані в ТЦК? Нардеп сказав, коли випишуть перші штрафи

Запам’ятайте і передайте знайомим порушникам

У вівторок, 16 липня, спливає термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян. За порушення чекає адміністративна відповідальність, проте перші штрафи випишуть не раніше вересня.

Про це народний депутат Олександр Федієнко розповів в етері телемарафону. Він зазначив, що багато керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) досі не розібрались у процедурі накладання штрафу.

"Перші штрафи я прогнозую на вересень, не раніше, бо з тими керівниками ТЦК, з якими я спілкувався, не всі ще досі до кінця розібрались безпосередньо з процедурою штрафів і роботою того ж самого прийнятого оновлення до КУпАП, накладання тих самих штрафів, бо там є відповідна процедура", ― сказав Федієнко.

Зазначимо, що на оновлення даних в українців було два місяці. Це обов’язкова дія для чоловіків у віці від 18 до 60 років та жінок з медичною чи фармацевтичною освітою. Актуалізувати персональну інформацію можна у ТЦК, ЦНАПі чи застосунку "Резерв+".

Громадяни, які не встигли оновити дані, муситимуть сплатити штраф. Його мінімальний розмір складає 17 тисяч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи потрібно оновлювати дані українцям за кордоном та які наслідки у випадку не оновлення інформації. На ці запитання відповіла представниця Міноборони.