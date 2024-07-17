У Пенсионного фонда есть требования: как правильно подать документы на субсидию онлайн

Решение о начислении или отказе в субсидии принимают в течение 10-14 дней

При подаче документов на субсидию онлайн следует не забыть подготовить отсканированные копии нужных документов. Это могут быть паспорт, идентификационный номер, справки ВПЛ, договоры аренды или реструктуризации долга.

В Пенсионном фонде рассказали, что к этим файлам есть определенные требования. Размер файла не должен превышать 1 Мб. Допустимые форматы изображения – JPG, JPEG, PDF. Последний формат пригодится для многостраничных документов, их нужно прикреплять как один файл.

Отсканированную копию нужно делать с оригинала, она должна быть цветной и высокого качества, чтобы текст легко читался. Давать названия файлам нужно в соответствии с видом документа.

Чтобы подать документы, сначала нужно авторизоваться на портале. Сделать это можно через ваш банк или с помощью квалифицированной электронной подписи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что личный кабинет на портале Пенсионного фонда дает возможность не только подать документы на получение субсидии, но и следить за тем, что ответили на ваше заявление. Именно здесь появится решение о назначении или отказе в субсидии, а также происходит дополнительная коммуникация с заявителем.