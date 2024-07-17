"Могут лететь не туда": что случилось с российскими дронами и почему они "атакуют" Беларусь

С недавних пор у захватчиков начались серьезные проблемы с этими БПЛА

У российских оккупантов после нескольких ударов по складам начались проблемы с дронами-камикадзе. Теперь они залетают на территорию Беларуси и там же взрываются.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Ликайчук в эфире телеканала "Ми — Україна". По его словам, дроны пытаются делать в спешке, потому выходит так, что он даже летит не по заданному маршруту.

"За несколько ударов наши воины уничтожили почти 200 "шахедов" и других дронов. Есть информация от разведки Израиля, что горел завод по производству этих дронов в Иране, и определенный дефицит этих видов боеприпасов у россиян наблюдается. От этого полная поспешность при снаряжении этих средств поражения и они могут лететь не туда, куда нужно", — пояснил Ликайчук.

Он подчеркнул, что к этому можно добавить и наши средства радиоэлектронной борьбы, которые не дают вражеским БПЛА лететь к цели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 июля российский дрон-камикадзе типа "Шахед" разбился в Жовтневом районе Гомельской области Беларуси. БПЛА залетел на территорию страны примерно в 08:40.