Тільки один варіант: адвокат назвав поважну причину для неоновлення даних до 16 липня

Решті буде досить складно пояснити, чому протягом 60 днів вони не змогли виконати свій обов’язок

Усі військовозобов’язані українці мали обов’язково оновити свої дані в ТЦК до 17 липня. З цього дня в мобілізації вводиться низка змін, зокрема великі штрафи для тих, хто цього не зробив.

Втім, як розповів адвокат Сергій Старенький, все ж таки існує єдина причина, яка може виправдати несвоєчасне оновлення даних. Решті, за його словами, буде досить складно пояснити, чому протягом 60 днів вони не змогли виконати свій обов’язок, передбачений законом.

"Справді, підставою для визнання, скажімо так, важливості таких причин може бути лише хвороба ", — каже адвокат.

Водночас виїзд людини з України, відсутність інтернет-зв’язку чи можливості доїхати до ТЦК не належать до поважних причин, зазначив удвох Сергій Старенький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що загрожує українцям, які не оновили дані до 16 липня.

Також "Телеграф" писав, яких лікарів слід відвідати перед мобілізацією. У НСЗУ дали кілька корисних порад.