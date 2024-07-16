Потім буде пізно: що загрожує українцям, які не оновили дані до 16 липня

За неоновлення даних можуть застосувати декілька видів адмінвідповідальності

Відповідно до змін, прийнятих у травні 2024 року, всі військовозобов’язані резервісти та призовники мають оновити свої військово-облікові дані до 16 ливня цього року. Громадяни, які цього не зробили, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Там додали, що на людину можуть накласти штраф або застосувати до неї тимчасове обмеження права користування транспортними засобами.

"За одне порушення передбачено накладення одного штрафу", — зазначили в Генштабі.

Штраф може бути застосований протягом трьох місяців з дати виявлення, але не більше ніж рік з моменту вчинення правопорушення. Уповноважена особа ТЦК має скласти протокол, зібрати необхідні документи та подати документи керівнику для ухвалення відповідного рішення.

Сума штрафу передбачається у Кодексі України про адміністративні порушення. Його розмір може бути від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, якою буде мобілізація після 16 липня. Після цієї дати військовозобов’язаних очікують деякі зміни.

Також "Телеграф" писав, яких лікарів слід відвідати перед мобілізацією. У НСЗУ дали кілька корисних порад.