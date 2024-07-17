Только один вариант: адвокат назвал уважительную причину для необновления данных до 16 июля

Остальным будет довольно сложно объяснить, почему в течение 60 дней они не смогли выполнить свою обязанность

Все военнообязанные украинцы должны были в обязательном порядке обновить свои данные в ТЦК до 17 июля. С этого дня в мобилизации вводится ряд изменений, в том числе большие штрафы для тех, кто этого не сделал.

Впрочем, как рассказал адвокат Сергей Старенький, все же существует единственная причина, которая может оправдать несвоевременное обновление данных. Остальным, по его словам, будет довольно сложно объяснить, почему в течение 60 дней они не смогли выполнить свою обязанность, предусмотренную законом.

"Действительно, основанием для признания, скажем так, важности таких причин может быть только болезнь", — говорит адвокат.

В то же время, выезд человека из Украины, отсутствие интернет-связи или возможности доехать до ТЦК не относятся к уважительным причинам, отметил вдвоем Сергей Старенький.

Напомним, ранее мы писали о том, что грозит украинцам, которые не обновили данные до 16 июля

Также "Телеграф" писал, каких врачей следует посетить перед мобилизацией. В НСЗУ дали несколько полезных советов.