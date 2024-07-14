Оновлення даних у ТЦК: у Міноборони розповіли, кому загрожують штрафи після 16 липня

Закінчується дедлайн для уточнення даних

У вівторок, 16 липня, закінчується двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних, який був визначений в новому законі про мобілізацію. Громадяни, які не зробили цього, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк. За його словами, ця норма була закладена з метою того, щоби встановити справедливий підхід для всіх громадян України у виконанні свого конституційного військового обов'язку.

"Це стосується громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років і певної категорії громадян жіночої статі, які визначені законом. Відповідно до цього закону громадяни повинні були оновити три основні категорії своїх військово-облікових даних — це місце проживання, номер телефону та електронна адреса, за наявності", — зазначив він.

Таким чином, за словами Андрусяка, громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Він нагадав, що Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено розмір такої відповідальності, яка на сьогодні становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас Андрусяк наголосив, що на думку Міноборони, у громадян було достатньо часу для оновлення своїх військово-облікових даних. За його словами, міністерство не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього оновлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко потрапити в ТЦК, щоб обійти чергу. А також, хто може отримати повістку в липні.