Після 17 липня повістки надходитимуть поштою: що слід знати

Накласти електронний підпис повинен керівник ТЦК та СП

Чинний закон про мобілізацію з 18 травня передбачає розширення кола осіб, які можуть вручати повістки. Починаючи з 17 липня, ТЦК та СП зможуть надсилати так звані "суперповістки" поштою.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Цей день настав. Що змінюється для військовозобов’язаних з 17 липня".

Зазначається, що у разі створення такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має накласти кваліфікований електронний підпис. Це має відбутися у день формування документа.

Повістка, що прийшла поштою, буде вважатися врученою. Якщо військовозобов’язаний не оновив дані про свою актуальну інформацію за минулі 60 днів, це вважається його проблемою.

Раніше ми розповідали, що таке повістка поштою і як вона приходить. День явки на виклик резервіста або військовозобов’язаного за цим документом визначається не раніше 14-го дня з дня відправлення повістки. Підтверджуватись її отримання буде відповідною інформацією та/або документами від поштового оператора.

Також "Телеграф" писав, що повістки надсилатимуть на ті адреси, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. Самі ж повістки вирушатимуть "Укрпоштою".