Хотів паспорт РФ та бив "азовців"? Навколо одного з повернених полонених виник скандал

Правоохоронні органи вже в курсі

Не встигли українці порадіти поверненню 95 військових з російського полону сьогодні, як виник скандал. Одного з полонених підозрюють у співпраці з росіянами ― Максим Бобилев нібито бив бійців "Азову".

Він також нібито хотів відмовитись від українського громадянства та прагнув отримати паспорт РФ. Про це у соцмережах повідомив колишній полонений військовий Віктор "Лелека" Лахно.

"Продовжують повертати наших людей? І я бачу серед людей не людину, а собаку. Бобилев Максим був причетний до побитів бійців підрозділу ОЗСП "Азов", ― написав Лахно.

Як стверджує колишній полонений, Бобилев співпрацював з російською адміністрацією та хотів змінити громадянство. "Лелека" обурюється, що його сприймають як героя. Також він написав, що вже повідомив про це у відповідні органи.

"Інформацію я вже раніше передавав відповідним органам. Зараз всі сприйматимуть цю людину як героя? Де Азов?", ― написав Лахно.

Нагадаємо, що про підготовку нового обміну полоненими стало відомо менш як за добу. У цьому допомогли Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ). 17 липня відбувся шостий обмін полоненими з початку 2024 року. Сторони провели його по формулі 95 на 95.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у кінці червня Україна повернула додому 10 полонених. Деякі з них потрапили в російський полон до початку повномасштабної війни.