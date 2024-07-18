"Нулевая субсидия": почему это не отказ от помощи и что делать дальше

Сумма обязательного платежа рассчитывается индивидуально

В мае и начале лета украинцам перечислили суммы субсидий на неотапливаемый период. Однако многие получили в результате перерасчета так называемую "нулевую субсидию". Постигло это и тех, кто подавал документы на помощь впервые.

Пугаться этого не стоит — это не отказ в помощи и право на субсидию есть. В Пенсионном фонде разъяснили, что сумма субсидии – это разница между начислениями за услуги ЖКХ и обязательным платежом.

Если стоимость жилищно-коммунальных услуг равна обязательному платежу, субсидию начисляют в сумме 0,00 грн. Это не отказ и не прекращение выплат, а только размер пособия на неотапливаемый период.

При изменении неотапливаемого на отопительный период или при повышении тарифов сумма будет перечисляться автоматически. Дополнительное обращение для этого обычно не требуется, однако перед началом отопительного сезона ПФУ предоставит дополнительные рекомендации.

Сумму назначенной субсидии можно посмотреть через портал ПФУ, портал "Действие" или мобильное приложение фонда. Также можно получить данные обратившись лично.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах начать еще один вид субсидии — помощь на аренду для ВПЛ. Такая помощь пока не утверждена правительством.