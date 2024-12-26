"Щедрик" на фронті виглядатиме ворожі позиції: чим особливий новий безпілотник (фото)

Цей дрон вже активно використовується на передовій

В Україні Міноборони відкрило для постачань до ЗСУ новий розвідувальний дрон з промовистою назвою "Щедрик". Символічно, що це відбулось на Різдво і саме тоді, коли місце де жив автор мелодії Микола Леонтович — Покровськ, росіяни намагаються знищити. Проте сам дрон вже активно використовується на фронті.

Це вітчизняна розробка, яка працює вдень, і вночі, у спеку, і в холод. Окрім дрона до комплекту входить станція управління. Цей дрон створили у Вінниці і перші зразки вражали окупантів на фронті ще у 2023 році.

Розвідувальний дрон "Щедрик"

"Щедрик" в небі

Серед важливих характеристик "Щедрика" — стійкість не тільки до сильного вітру, а й до ворожих РЕБів. Він малопомітний через безшумні електричні двигуни.

Характеристики "Щедрика"

Тривалість польоту — 2 години

Швидкість — 150 км/год

Вантажність — 8,5 кг,

Максимальна висота польоту — до 4 км,

Передача даних на відстань до 50 км.

Відзначають також якість "картинки", сам пристрій обладнаний не тільки оптикою, а й тепловізійною камерою. Кожна модель "Щедрика" вдосконалювалась перед відправкою на передову під потреби підрозділів.

Раніше "Телеграф" розповідав про реєстрацію проєкту щодо створення слідчої комісії через постачання до ЗСУ неякісних 120-мм мін. Неякісні міни мали відкликати на завод.