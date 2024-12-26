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"Щедрик" на фронті виглядатиме ворожі позиції: чим особливий новий безпілотник (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Дрон "Щедрик" постачається з 2023 року Новина оновлена 26 грудня 2024, 09:56
Дрон "Щедрик" постачається з 2023 року. Фото МКГШ

Цей дрон вже активно використовується на передовій

В Україні Міноборони відкрило для постачань до ЗСУ новий розвідувальний дрон з промовистою назвою "Щедрик". Символічно, що це відбулось на Різдво і саме тоді, коли місце де жив автор мелодії Микола Леонтович — Покровськ, росіяни намагаються знищити. Проте сам дрон вже активно використовується на фронті.

Це вітчизняна розробка, яка працює вдень, і вночі, у спеку, і в холод. Окрім дрона до комплекту входить станція управління. Цей дрон створили у Вінниці і перші зразки вражали окупантів на фронті ще у 2023 році.

Розвідувальний дрон Щедрик
Розвідувальний дрон "Щедрик"
Дрон Щедрик в небі
"Щедрик" в небі

Серед важливих характеристик "Щедрика" — стійкість не тільки до сильного вітру, а й до ворожих РЕБів. Він малопомітний через безшумні електричні двигуни.

Характеристики "Щедрика"

  • Тривалість польоту — 2 години
  • Швидкість — 150 км/год
  • Вантажність — 8,5 кг,
  • Максимальна висота польоту — до 4 км,
  • Передача даних на відстань до 50 км.

Відзначають також якість "картинки", сам пристрій обладнаний не тільки оптикою, а й тепловізійною камерою. Кожна модель "Щедрика" вдосконалювалась перед відправкою на передову під потреби підрозділів.

Раніше "Телеграф" розповідав про реєстрацію проєкту щодо створення слідчої комісії через постачання до ЗСУ неякісних 120-мм мін. Неякісні міни мали відкликати на завод.

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#Зброя #Щедрик