Графіки відключень світла в Одесі: кого вони не торкнуться 26 грудня

Ситуація може змінитися будь-якої миті

У четвер, 26 грудня, в Одесі продовжують діяти графіки відключення світла, які запровадили після масованої атаки по Україні на Різдво. Втім, обмеження цього дня несуттєві.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК. Там зазначено, що відключення електроенергії будуть лише у трьох підгруп і лише на пів години вранці.

Згідно з графіком, світло буде відсутнє лише з 08:00 до 08:30. В решту часу відключень не буде. Проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Важливо пам’ятати, що нещодавно було оновлено підхід до формування графіків відключень. Тепер його розбито на 30-хвилинні інтервали.

Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 і 1.2, 2.1 і 2.2 і т.д. Мінімум 3,5 години між можливими відключеннями за відсутності аварій у мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.

Також заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть реальністю ще кілька місяців. Як мінімум – до настання весни.